СБУ задержала азербайджанского криминалитета в розыске

23 февраля 2018 г. 13:50
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Правоохранители задержали гражданина  Азербайджана - одного из лидеров криминальной группировки.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Азербайджан объявил злоумышленника в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе разбойное нападение в составе организованной группировки с применением огнестрельного оружия.

Мужчина скрывался в небольшом поселке Центральной Украины.

Сейчас мужчина находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Азербайджан.

 

 

 

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