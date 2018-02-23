СБУ задержала азербайджанского криминалитета в розыске

Правоохранители задержали гражданина Азербайджана - одного из лидеров криминальной группировки.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Азербайджан объявил злоумышленника в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе разбойное нападение в составе организованной группировки с применением огнестрельного оружия.

Мужчина скрывался в небольшом поселке Центральной Украины.

Сейчас мужчина находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Азербайджан.