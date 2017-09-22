СБУ задержала банду рэкетиров в Лозовой

На Харьковщине задержали группу злоумышленников, которые терроризировали предпринимателей.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его информации, группа работала в течение шести месяцев. В состав группировки входило четверо жителей города Лозовая, двое из которых ранее уже отбывали уголовные наказания. Оперативники спецслужбы установили, что бандиты, угрожая физическим насилием и уничтожением имущества, заставляли предпринимателей «платить дань» за непрепятствования законной коммерческой деятельности. У одного из местных фермеров, в частности, бандиты требовали триста шестьдесят тысяч гривен, угрожая уничтожением сельскохозяйственной техники и физической расправой над членами его семьи.

Оперативники спецслужбы с задействованием бойцов спецподразделения полиции "Корд" задержали участников группировки по местам их проживания в Лозовой. Во время обысков у злоумышленников изъяты деньги в разной валюте в эквиваленте почти сто пятьдесят тысяч гривен, две боевые гранаты, холодное оружие, а также отобранные у предпринимателей правоустанавливающие документы на объекты недвижимости.

Уголовное производство осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.