СБУ задержала мужчину, который под видом чиновника "торговал" должностями в органах госвласти

14 апреля 2020 г. 17:37
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В Киеве СБУ задержала мужчину, который под видом чиновника торговал должностями в органах государственной власти.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник предлагал «содействие» в назначении на должности государственных служащих кандидатам из Полтавской и Харьковской областей. 

Стоимость его «услуги» составляла от 10 до 30000 долларов США в зависимости от уровня должности. 

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали факт вымогательства «кабминовцем»  $ 25 000 за назначение кандидата на должность заместителя руководителя Аграрного фонда Украины.

Правоохранители задержали злоумышленника в центре столицы на улице Институтской при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас проходят обыски по месту жительства и в автомобиле фигуранта. Уже обнаружены заявления от других кандидатов на трудоустройство и пропуска на авто в Верховную Раду и Кабмин, подлинность которых проверяется.

Досудебное расследование проводится по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в СБУ, операция проводилась сотрудниками Управления СБУ в Полтавской области совместно с Департаментом контрразведки Службы, следователями ГУ Нацполиции в Полтавской области под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры.

 

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