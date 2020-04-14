СБУ задержала мужчину, который под видом чиновника "торговал" должностями в органах госвласти

В Киеве СБУ задержала мужчину, который под видом чиновника торговал должностями в органах государственной власти.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник предлагал «содействие» в назначении на должности государственных служащих кандидатам из Полтавской и Харьковской областей.

Стоимость его «услуги» составляла от 10 до 30000 долларов США в зависимости от уровня должности.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали факт вымогательства «кабминовцем» $ 25 000 за назначение кандидата на должность заместителя руководителя Аграрного фонда Украины.

Правоохранители задержали злоумышленника в центре столицы на улице Институтской при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас проходят обыски по месту жительства и в автомобиле фигуранта. Уже обнаружены заявления от других кандидатов на трудоустройство и пропуска на авто в Верховную Раду и Кабмин, подлинность которых проверяется.

Досудебное расследование проводится по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в СБУ, операция проводилась сотрудниками Управления СБУ в Полтавской области совместно с Департаментом контрразведки Службы, следователями ГУ Нацполиции в Полтавской области под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры.