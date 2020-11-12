СБУ задержала «смотрящего» по Харьковщине, который был в розыске около 4 лет

Во время масштабной спецоперации Служба безопасности Украины задержала известного криминального авторитета, который находился во всеукраинском розыске за совершение тяжких преступлений.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника, который в криминальных кругах считается «смотрящим» по Харьковской области.

Его задержали в Сумах - по месту его временного проживания, где он скрывался от правосудия с 2017-го года.

По данным следствия, фигурант причастен к совершению ряда преступлений, в том числе к незаконному обращению с оружием, а также сопротивлению и угрозам правоохранителям.

За содеянное ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также проверяют его причастность к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.