СБУ задержали фейкового наблюдателя ОБСЕ

Служба безопасности Украины задержала жителя Днепра, который выдавал себя за сотрудника Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщается, при себе у него было обнаружено фальшивое удостоверение ОБСЕ.

"Выяснено, что он использовал удостоверение для прикрытия своей преступной деятельности и свободного передвижения по территории Украины. Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в Новомосковске в его автомобиле. Сейчас правоохранители устанавливают происхождение поддельного документа, и круг лиц, причастных к преступлению", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что злоумышленник до этого уже имел проблемы с законом за вымогательство и незаконное хранение оружия.