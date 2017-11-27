СБУ задержали фейкового наблюдателя ОБСЕ

27 ноября 2017 г. 15:32

Служба безопасности Украины задержала жителя Днепра, который выдавал себя за сотрудника Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщается, при себе у него было обнаружено фальшивое удостоверение ОБСЕ.

"Выяснено, что он использовал удостоверение для прикрытия своей преступной деятельности и свободного передвижения по территории Украины. Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в Новомосковске в его автомобиле. Сейчас правоохранители устанавливают происхождение поддельного документа, и круг лиц, причастных к преступлению", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что злоумышленник до этого уже имел проблемы с законом за вымогательство и незаконное хранение оружия.

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