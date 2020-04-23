Сцены насилия над младенцами и открытие уголовного дела: что известно о скандале с фильмом "ДАУ. Дегенерация"?

Сразу два уголовных производства открыли харьковские правоохранители по поводу сцен из фильма «Дау. Дегенерация» российского режиссера Ильи Хржановского. Его снимали в Харькове больше 10 лет назад. На днях лента появилась в открытом доступе на официальном сайте. И первые зрители были шокированы увиденным. Ведь выяснилось - для съемок использовали младенцев. И в кадре над ними жестоко издевались.

Сцену, которая длится около 3 минут обсуждает вся Украина - от психологов и волонтеров до следователей и защитников прав человека.

Вийшло так, що в Україні громадяни іншої країни можуть прийти в дитбудинок і набрати немовлят на зйомку кино. Знімати їх в будь-яких умовах і будь-якому вигляді, об'єктивувати, проводити медичні втручання. І все це за згоди єдиного опікуна. Більше ніхто захистити права сиріт на тому знімальному майданчику не міг. Це поганий прецедент з використанням дитячої праці і незахищенністю сиріт.

Проект «Дау. Дегенерация» создавали 15 лет. Он начинался как художественный фильм о физике Льве Ландау, а превратился в масштабный эксперимент.

Часть съемок проходила в Харькове с 2008 по 2011 годы. Сам режиссер позже признавался: участие в кастингах приняли более 350 тысяч харьковчан. Ведь он не хотел снимать профессиональных актеров, в кадре должны быть настоящие люди.

В Харькове построили огромную декорацию на 6 тысяч квадратных метров. Режиссер требовал натурализма. Для сцены об опытах советских ученых на детях, привезли настоящих харьковских сирот из городских детдомов. Детский омбудсмен Николай Кулеба, увидев кино, обратился в полицию с требованием начать расследование. В заметке на своей странице в сети Фейсбук добавил стоп-кадры из фильма, для понимания того, в каких ужасных сценах участвовали дети. Больше всего, отметил Кулеба, его интересует - кто привозил детей на площадку и кто именно давал на это разрешение?

За отриманою попередньо інформацією у зйомках використали дітей з будинку дитини. У кадрах – немовлята. Це діти, для яких участь в таких зйомках може бути травмою на все життя! Є також і інші факти, які потребують підтвердження. Вірогідність цих фактів, а також те, хто дозволив використання дітей має розслідувати поліція, до якої я вже звернувся з відповідним запитом.

Официальными опекунами детей в детских домах считаются директора учреждений. И они, по мнению омбудсмена, не имели права привозить детей на съемочную площадку. Представители компании, которая отвечала за подготовку съемок на территории Украины, отреагировали на сообщение Кулебы. Создатели ленты заявили, что никакого влияния или воздействия на детей реквизитом или модельными копиями научных и медицинских приборов не осуществляли. А все разрешения с приютами оформляли письменно.

Всі дії знімальної групи були узгоджені із органами опіки. Знміальний маданчик був заздалегідь оглянутий медичним персоналом. Звукова фонограма цієї сцени максимально посилена під час монтажу для посилення глядацього сприйняття художнього фільму.

В Харькове киношники имели полное содействие со стороны власти. Одну из ролей даже сыграл Михаил Добкин. Во время съемок проекта он был мэром Харькова, а затем - председателем областной государственной администрации. Кто позволил тогда использовать младенцев из детских домов, теперь будет разбираться прокуратура и полиция.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области:

Буде вивчатися інформація, з яких саме притулків були діти-сироти. Будуть органами поліції запитуватись інформація щодо договорів, буде вивчатися інформація, чи приймали участь чи давали згоду директори дитбудинків на подібні зйомки.

Уголовные производства открыты по двум статьям - "Пытки" и "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию". Максимальная санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.