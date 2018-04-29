"Счет идет на тысячи": В полиции рассказали о нарушениях правопорядка в украинских поездах

Пассажиры украинских поездов нередко нарушают общественный порядок во время поездок, после чего "Укрзализныця" несет финансовые убытки, а дебоширов - задерживают.

Как сообщили в Национальной полиции, в 2017 году было зафиксировано 8,6 тысяч правонарушений, связанных с безопасностью и правопорядком на ж/д транспорте.

"За совершение указанных правонарушений было выявлено 7 911 человек. За два месяца текущего года эти цифры составляют соответственно 2 995 и 2 845", - отметили в полиции.

Фактов нарушения правил пользования средствами ж/д транспорта в 2017 году было выявлено 589, а в 2018-м - 195.

При этом, какие именно санкции были применены к нарушителям общественного порядка, в полиции не уточнили.

В то же время в 2017 году было предотвращено более 5 тысяч нарушений в поездах со стороны военнослужащих. Цифры 112.ua предоставила Военная служба правопорядка (ВСП). С начала текущего года уже зафиксировано свыше 600 инцидентов.

В ВСП отмечают динамику к снижению числа дебоширов-военных в поездах: в 2017 году на 30% меньше по сравнению с 2016-м, а за два месяца 2018-го - на 50% меньше - по сравнению с 2017-м годом.