Счетчик в каждый дом. Президент подписал закон об обязательной установке приборов учета тепла, горячей и холодной воды

Закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" были принят Верховной Радой еще в конце июня, однако подписал Президент его только сегодня. Этот документ предусматривает оснащение домовыми счетчиками всех зданий, присоединенных ко внешним тепловым сетям, сетям горячего и холодного водоснабжения, поскольку учет фактического потребления тепла и воды согласно постановления, теперь обязательный. Благодаря этому нововвведению, сообщают в пресс-службе главы государства, люди смогут экономить на оплате "коммуналки", кроме того - это еще один шаг к внедрению в Украине энергоэффективных технологий. Согласно текста Законопроекта, украинцам, которые установили инидивидуальные счетчики на горячую и холодную воду, а также отопление, расчитывать объемы использованной коммунальной услуги, а соответственно и суммы в платежках, будут согласно показаниям приборов внутри квартиры. А вот те, кто таких не имеют, говорится в Законе, теперь станут платить по-новому - показания общего счетчика на воду или тепло поделят поровну между всеми жильцами, прописанными в доме. Харьковчане, которые уже поставили дома индивидуальные приборы учета подчеркивают, к новому Закону относятся положительно, остальные возмущаются - таким образом, без счетчика в собственной квартире, начнут платить и за себя, и "за соседа".

Елена:

Ну это каждый случай надо рассматривать отдельно. По сути дела, это да, правильно. что потребили, то и используем.

Оксана:

Какая разница? Есть установленные тарифы. Конечно, непонятно откуда они берутся, но это уже другой вопрос. Все, я плачу в соответствии с тем, сколько я потребляю. Все. У меня в квартире свои счетчики.

Игорь:

Ну мне это не нравится, потому что одни уехали и будет вода текти. А потом еще отношение будет.

В пресс-службе "Харьковских тепловых сетей" отмечают, еще ждут соответствующие документы из Киева, чтобы изучить новый порядок расчета объемов за тепло, а также составить график установки счетчиков в установленные сроки -индивидуальных и общих на весь дом. Также не комментируют пока нововведения и в пресс-службе КП "Харьковводоканал". Тем временем в Департаменте социальной защиты населения Харьковской обладминистрации уверяют, принятие этого Закона - хороший знак для получателей субсидии. Имея показания общедомового счетчика, люди смогут контролировать расчеты коммунальщиков.

Юрий Шпарага, дир. Деп. соц. защиты населения ХОГА:

Можна буде розрахувати скільки ж цей будинок спожив тепла. Тобто для отримувачів субсидії у даному випадку - це сьогодні вигідно, тому що фактичне споживання буде чітко зафіксовано в приладі обліку внтурідомовому лічильнику, який буде якщо багатоквартирний будинок, то буде стояти на цей будинок. Сьогодні проплати с недоплатами - переплатами, з врегулюванням платежів виникли саме в будинках, де не встановлені прилади обліку.

Во всех жилых домах Закон обязывает поставщиков услуги установить счетчики до 1 октября 2018-го года.