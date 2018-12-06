Зоотерапия для детей с ограниченными возможностями. Почему детям важна такая реабилитация?

Реабилитация детей с особыми потребностями с помощью зоотерапии. С этой целью работники зоопарка периодически наведываются в гости со своими пушистыми питомцами к детям. На этот раз с десяток животных посетили школу-интернат, где учатся дети с нарушениями слуха. Основная задача таких визитов - дарить малышам яркие эмоции, что по словам заместителя директора по воспитательной работе, Елены Гузеватой, именно для таких школьников иногда имеет даже исцеляющую силу.

Елена Гузевата, заместитель директора по воспитательной работе школы-интерната №6

Така реабілітація для дітей є дуже важливою, вони розкриваються по іншому, для них це можливо набагато важливіше там десь є для деяких дітей. Тому що у кожної дитини не одне захворювання, так не тільки діти слабочуючі є й інші ураження. Ми не знаємо наскільки це важливо, ми можемо тільки помічати уже потім, так, наскільки ці заняття для них важливі і необхідні.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Достучатся к особым деткам сложнее, поэтому мы сделали упор на визуальный и тактильный контакт, когда детки, которые плохо слышат или не слышат вообще, прикасались к животным.

Наибольшее восхищение вызвали акробатические трюки в исполнении вот этой пушистой красавицы по кличке Кукла. Клоун Федя признается, даже имея яркий костюм, ему достаточно трудно конкурировать со своей харизматичной помощницей.

Клоун Федя

Вот судя по их реакции, вполне хорошо, вполне правильно. Какие бы детки не были, какие бы не были у них проблемы. Вот, ну когда они заражаются положительной энергией, когда они видят животное, тем более, когда животное, что-то умеет делать. Тем более дуралей клоун выходит с большим красным носом.

Также по традиции, сотрудники зоопарка рассказали детям о привычках, рационе и особенностях поведения животных, которые к ним пришли.