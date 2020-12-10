Себе удобство - другим ущерб. На улице Муромской дорогу перекрыли бетонными блоками

Огромные бетонные конструкции появились на пересечении улицы Муромской и Муромского переулка на этих выходных. Местные жители говорят, отныне не могут нормально добраться до собственных домов. Водителям приходится объезжать другими путями, по разбитой вдребезги дороге, которую ранее еще и залило водой и нечистотами после коммунальной беды с канализацией. Люди жалуются - тратят больше времени и повреждают свои машины.

Валерий Ляшко, местный житель:

То есть, сюда мы ехать не можем, сюда мы не можем. Если мы объезжаем вот так, по той дороге ехать вообще невозможно. Вот это, не дай Боже сейчас пожар, по навигатору здесь тупика нет, скорая, вот сегодня вторник, будет мусор ехать, будет сдавать назад, машина большая. Масса неприятностей.

Елена Казаринова, местная жительница:

Мусорка уже объезжала, представьте себе, какой круг она делала. По бездорожью. Именно сегодня вот. Такие неудобства, и вообще это незаконно, конечно. Я каждое утро вожу своих внуков в школу, соответственно сюда, потому что там я не могу на своей легковушке проехать.

Из-за этих бетонных блоков, говорят местные, будут значительно дольше ехать не только медики "скорой" и чрезвычайники, но и работники других экстренных служб в случае аварий. Такая ситуация, подчеркивают, происходит не впервые. Огромный блок уже кто-то устанавливал здесь в прошлом году, затем - в начале 2020-го. Местные отмечают, убирали их с помощью спецтехники, которую снимали, заплатив деньги. Но постоянно бороться с этим явлением, говорят люди, надоело.

Иван Ена, местный житель:

Это не первый раз. Это было и в прошлом году, не знаю кто. Но перекрывали. Это как бы нарушение. Это проезд, а людям как объезжать? По другим ямам? За километры? Надо как-то привлечь товарища за незаконные действия.

Илья Ляшко, местный житель:

Такого делать просто нельзя, это самоуправство. Вот собственно и всё. Ну, а мы можем только, получается, звонить нашим депутатам, писать в городские власти, различные инстанции, выше и выше, какой отклик мы получим. Но, по факту нам надо это хотя бы убрать. А как это сделать? Это опять-таки средства, где нам их брать?

Самовольная установка препятствий кем-либо из местных жителей на дороге является незаконной, отмечают юристы. Это должно происходить только с разрешения городских властей. Людям необходимо идти в суд с гражданским иском к человеку, который поставил конструкции, если знают точно, кто это сделал. Если не знают - обратиться к городской территориальной громаде, отмечает юрист Роман Чумак.

Роман Чумак, юрист:

У будь-якій територіальній громаді є комісія з благоустрою, яка займається якраз питаннями благоустрою відповідної території. Ця комісія повинна вийти на місце, заактувати і відповідно на сесії відповідної ради прийняти рішення про демонтаж цих блоків. Або, наприклад, про наявність дозволу на облаштування таких блоків. Це непоодинока ситуація: або встановлюють шлагбауми, або обмежують проїзд певними територіями. Всі ці дії, вони є незаконними.

Административный штраф, предусмотренный за самовольное установление препятствий на дороге общего пользования - от 340 до 1200 гривен, утверждает Чумак. Однако добавляет: денежное наказание может быть и больше. Объясняет: протокол, составленный соответствующими органами, поможет точно узнать данные о человеке, который установил бетонные блоки. Итак, зная имя, люди смогут подать сразу несколько исков в суд и требовать возмещения морального и материального ущерба.

Местные говорят, кто именно из их соседей перекрыл дорогу, догадываются. Уже готовят коллективное обращение в полицию и в Департамент инфраструктуры городского совета.