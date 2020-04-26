Сегодня - 34-я годовщина взрыва на Чернобыльской АЭС: в мире отмечают день памяти жертв трагедии

Ровно 34 года назад на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа - взрыв на ЧАЭС.

В этот роковой день на Чернобыльской атомной электростанции взорвался четвертый энергоблок. В результате взрыва реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ.

Данная авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

Известно, что в первые три месяца после аварии скончался 31 человек. К ее прямым последствиям относят еще 19 человеческих смертей, которые произошли с 1987 по 2004 год. Острую лучевую болезнь той или иной степени тяжести перенесли 134 человека из числа ликвидаторов аварии.

Официальные данные свидетельствуют, что высокие дозы облучения людей стали причиной еще четырех тысяч смертей.

По мнению же экспертов и общественности, эти цифры существенно меньше реального количества жертв. Утечку радиации в результате взрыва на четвертом энергоблоке ЧАЭС приравнивают к взрыву 500 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму. Была загрязнена территория площадью 160 тысяч квадратных километров. Общая площадь радиационного загрязнения Украины составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях, радиационному загрязнению подверглись 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и с населением 2,6 миллиона человек, были загрязнены 46,5 тысяч квадратных километров территории Белоруссии, где проживало около 20 процентов населения страны.

Около 400 тысяч человек были эвакуированы из зоны бедствия. Из них – 47 тысяч 500 жителей Припяти. Сейчас, по разным данным, в зоне отчуждения проживают 140 так называемых самопоселенцев.

В 2016 году 8 декабря Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 71/125 провозгласила 26 апреля Международным днем памяти. В соответствующей резолюции отметили «ощущаемые до сих пор, три десятилетия спустя, серьезные долговременные последствия чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в этой связи потребности пострадавших местных сообществ и территорий».

При этом «всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных Наций и другим международным организациям, а также гражданскому обществу» предложили отмечать этот день.

