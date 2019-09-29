В Украине - 78-я годовщина памяти трагедии в Бабьем Яру

Сегодня в Украине вспоминают одну из самых трагических страниц истории Второй мировой войны - 78 лет назад в киевском урочище Бабий Яр нацисты начали массовые расстрелы мирных граждан.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу. Глава государства отметил, что память Бабьего Яра и Холокоста - это предупреждение для всего человечества о том, что идеология насилия может вернуть в прошлое, когда человеческая жизнь становится разменной монетой в руках диктаторов.

"Сегодня мы с глубокой скорбью вспоминаем одну из самых трагических страниц нашего прошлого - 78 лет назад в киевском урочище Бабий Яр нацисты начали массовые расстрелы мирных граждан. Невероятная и страшная по своей сути политика, порожденная апологетами расовой чистоты Третьего рейха, вылилась в плановое уничтожение представителей еврейской национальности на оккупированных нацистами землях", - говорится в обращении президента Украины.

Президент напомнил, что урочище Бабий Яр стал местом массовых казней советских военнопленных, участников украинского освободительного движения, так называемых "нарушителей режима" и всех, кто мешал оккупантам.

Зеленский отметил, что Украина с большой благодарностью помнит о поступках простых людей, которые, рискуя жизнью, спасали соотечественников от неминуемой гибели.

"Трагические страницы истории следует помнить не только, чтобы чтить память о погибших, но и для того, чтобы сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем. Память Бабьего Яра, Холокоста - это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое - человеческая жизнь - становилась лишь разменной монетой в руках диктаторов. Убежден, украинский народ всегда будет единым в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве", - подчеркнул президент.

С сентября 1941 года до конца сентября 1943-го Бабий Яр являлся местом регулярных расстрелов и захоронений, которые проводили органы нацистской полиции безопасности и айнзанцгруппы СД вместе с оккупационной властью Киева. Жертвами нацистов стали евреи, цыгане, советские военнопленные, украинские националисты, пациенты киевской психиатрической больницы, заключенные Сырецкого лагеря и вообще все те, кого гитлеровцы считали своими врагами.

Бабий Яр стал некрополем для более чем 100 000 мирных граждан и военнопленных.