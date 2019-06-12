Сегодня будет перекрыта улица Чкалова: гортранспорт сменит маршрут

12 июня 2019 г. 8:15

Движение транспорта по проезду от Белгородского шоссе до ул. Чкалова будет запрещено с 10:00 до 24:00 12 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Академика Проскуры при движении в сторону ул. Лесопарковской.

Также с 10:00 до 24:00 12 июня автобусы №17э, 55э, 202э, 215э, 263э, 271э будут объезжать закрытый участок (при движении в сторону ул. Лесопарковской) следующим образом: Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры - ул. Чкалова и далее по маршруту.

На этот же период будет запрещено движение троллейбусов по ул. Чкалова и ул. Лесопарковской.

Движение троллейбуса №12 будет организовано следующим образом: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры - пр. Жуковского.

Отметим, что изменения связаны с ликвидацией повреждения на водопроводной сети.

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