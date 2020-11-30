Сегодня будет решено, нужно ли вводить полный локдаун в Украине

30 ноября 2020 г. 14:12
Источник: РБК-Украина
2 просмотра

Представители правительства и Совета национальной безопасности и обороны сегодня, 30 ноября, проведут совещание, чтобы определиться, нужно ли вводить полный локдаун и когда. О результатах будет сообщено как можно скорее, чтобы проинформировать людей заранее и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба президента.

"Нам надо определиться с реалистичными прогнозами, чтобы понять, выдержит ли нагрузку наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему охраны здоровья. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство посчитает, что жесткого карантина не избежать", - отметил Зеленский.

Отметим, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что не исключает введения локдауна в Украине. По его словам, парламент также готовится к возможному ужесточению карантина.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53