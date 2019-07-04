Сегодня - День полиции Украины

Сегодня, 4 июля, украинские полицейские отмечают свой профессиональный праздник – День полиции Украины.

Национальной полиции Украины в этот день исполняется 4 года.

После Революции Достоинства в украинском обществе возникла настоятельная потребность в реформировании правоохранительной системы. Для проведения реформ власти приняли решение использовать успешный опыт зарубежных партнеров, а именно - Грузии.

Осенью 2014 года была представлена концепция реформы Министерства внутренних дел, в которой предусматривалось создание Национальной полиции вместо милиции.

2 июля 2015 Верховная Рада приняла закон "О Национальной полиции".

4 июля на Софийской площади в Киеве присягу на верность Украине приняли первые сотрудники новой полиции. Ими стали патрульные полицейские.

Около месяца патрульная полиция столицы работала в тестовом режиме.

Вторым украинским городом, где полицейские вышли на улицы, стал Львов, третьим - Одесса. После этого проект постепенно начал воплощаться во всех городах Украины. Этот процесс занял почти год.

Согласно закону "О Национальной полиции" задачами полиции является предоставление полицейских услуг в сферах: 1) обеспечение публичной безопасности и порядка; 2) охраны прав и свобод человека, а также интересов общества и государства; 3) противодействия преступности; 4) предоставление в пределах, определенных законом, услуг по помощи лицам, которые из личных, экономических, социальных причин или вследствие чрезвычайных ситуаций нуждаются в такой помощи.

День полиции Украины как профессиональный праздник был введен 4 апреля 2018 года указом тогдашнего президента Петра Порошенко. До того времени профессиональный праздник Нацполиции Украины отмечался 4 августа, в день подписания Петром Порошенко закона "О Национальной полиции". 7 ноября 2015 года закон данный вступил в силу и милиция прекратила свое существование в Украине.