СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АТН. НАМ - 25!

Вот уже четверть века харьковчане, включая телевизор, почти каждый день слышат «Добрый вечер, в эфире Новости АТН. Коротко о главном ».

Рассказать главные новости горожанам не так, как считает нужным власть, партия или просто традиции советского телевидения, в 1993 году решила группа юношей и девушек, которые и сами в то время не так давно стали совершеннолетними.

Дерзкое начинание имело успех, и новости, которые сейчас многим могли бы показаться наивными, буквально взорвали информационное пространство привыкшего к советским рамкам Харькова.

А потом годы успеха менялись с годами борьбы.

Неоднократно Новости АТН и их сотрудники становились лауреатами многочисленных профессиональных премий и конкурсов. Неоднократно власти хотели закрыть независимое агентство, а коллектив был вынужден бороться за свое существование и свободу слова всеми возможными законными способами. В том числе - выходить на пикеты в 90-х и в 2000-х.

Именно в 2011-м городские власти попытались зачистить информационное пространство, незаконно лишив вещания АТН как телекомпанию, которая не уступает принципам и не закрывает глаза на сомнительную деятельность чиновников.

Восстановить вещание удалось только в 2014-м, после победы Революции Достоинства. Кстати, обе революции - и в 2004-м, и в 2014-м – из-за принципиальной позиции подавать только объективную информацию не прошли для телекомпании даром: дважды редакцию пытались брать штурмом: в 2004-м - относительно мирным, а в 2014-м, в соответствии с веянием времени, пророссийские молодчики вооружились арматурой и битами.

Но мы выстояли. Продолжая и дальше рассказывать зрителям о том, что происходит в городе и в стране, говорить о вестях с фронта и о деятельности волонтеров, проводить антикоррупционные расследования и разбирать коммунальные проблемы, знакомить с социальными инициативами и культурными прорывами, а также зоологическими милостями, то есть, говорить о самом главном в жизни города за сутки.

Скандалы, интриги расследования - это не по мне. Я предпочитаю только качественные и проверенные новости, поэтому выбираю АТН.

Привет. Даже когда я не нахожусь в любимом городе Харькове, всё равно хочется знать, что в нём происходит, поэтому я смотрю новости АТН.

За это время через редакцию Новостей прошли даже не десятки, а сотни журналистов, операторов, монтажеров и других работников. Кто-то ушел от нас навсегда и навсегда останется в наших сердцах. Огромное количество профессионалов разъехалась по всему миру и продолжают свою журналистскую, и не только, карьеру. Хотя первой «записью» в их трудовых книжках значится именно АТН

Артем Лисс, журналист АТН 1994-2000

Привет вам из BBC, я Артём Лисс, где-то там, в этом здании за мной есть ещё Женя Каневский, там же есть ещё и Катя Лышакова, ну, то есть, всё лучшие люди из АТН оказались, в итоге, здесь, за исключением тех лучших людей, которые, конечно, в АТН остались. Ребят, с 25-летием вас - это огромный юбилей, желаю вам ещё три раза по столько же, ну чтобы хотя бы до сотни добраться. Выпейте там от нас, а мы здесь выпьём за вас. Поздравляю.

Наталья Семинихина, ведущая АТН 1994-1998

Хочется сказать, что 25 лет назад мы были высокие, русоволосые, но нет же, мы были такими, как были и подчас смешными, какими-то нелепыми. Но мы верили в себя, и знаете, что: спасибо вам большое за то, что всё это с нами было.

Евгений Боровских и Борис Таршис, бывшие ведущий и журналист АТН

Мы пришли в АТН стажерами, а потом журналистами. Я учился в школе - АТН был, я потом учился в институте - АТН был и сегодня есть АТН, и мой сын уже ходит в школу - АТН есть, и когда закончит он институт, я надеюсь, АТН будет даже тогда, когда мы все уже будем на пенсии.

Сейчас Новости АТН для харьковчан делают и те, кто моложе телекомпании. Именно они с утра выезжают на задание, готовят и задают вопросы, пишут тексты, а затем монтируют сюжеты - ведь производство новостей - это достаточно длительный процесс.

Алина Курлович, корреспондент Новостей "АТН", 25 лет

Почала друкуватися в газетах, журналах і згодом прийшла на телебачення. Коли мені виповнилося 25 років, виходить, я влаштувалася працювати на "АТН" і вже ось нещодавно дізналася, що ми з ним ровесники.

Юлия Бондарева, оператор Новостей "АТН", 21 год

Некоторые говорят: вот ты девочка, ты должна там выбирать профессию себе подстать, там, а оператор - это мужская профессия. И, типа, тебе будет тяжело и всё остальное, ну, я буду прорываться как могу.

Олег Юхт, директор телекомпании "АТН"

Я даже как-то не задумывался, что действительно у нас появились сотрудники, которые младше, чем существует "АТН". Будущее, я считаю, будет радужным, и несмотря на то, что наша профессия претерпевает некоторую трансформацию и изменения. Я уверен, что всё равно профессиональные журналисты будут нужны. В каком это виде будет - я не знаю в дальнейшем с развитием технологий, но в любом случае наша профессия и то, что мы делаем, всегда будет востребовано.

Поэтому и сегодня, в наш значимый как для телепроекта юбилей, мы снова в эфире и снова - с самыми важными новостями для вас, наши зрители!