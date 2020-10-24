Сегодня "день тишины" перед местными выборами: что он означает и зачем нужен?

24 октября 2020 г. 10:15
Источник: УНИАН
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Сегодня, 24 октября, по всей Украине объявлен "день тишины". В этот день запрещена любая политическая агитация. 

Что такое "день тишины"

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования", - говорится в ч.2 ст.57 закона о выборах народных депутатов Украины. То есть, с полуночи субботы вводится полный запрет на политическую агитацию. Этот день называют "днем тишины".

В это время запрещается проведение массовых политических акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций, пикетов), раздача агитационных материалов, проведение концертов и демонстрация фильмов, а также публикация результатов политических опросов.

Зачем нужен "день тишины"

Задача "дня тишины" - обеспечить свободный и самостоятельный выбор кандидатов избирателями и не допустить политической пропаганды. Этот день дается чтобы избиратель мог спокойно подумать, за кого он хочет проголосовать, и принять взвешенное решение.

Что запрещено делать в этот день:

  • распространять экстремистские материалы и призывы к насильственному свержению власти;
  • подкупать избирателей товарами и услугами;
  • размещать и распространять агитационные материалы и политическую рекламу;
  • устанавливать информационные палатки;
  • публично призывать кандидатам голосовать за или против партии.

Какое наказание за нарушения

За нарушение закона предусмотрен штраф в размере от 500 до 850 грн. для граждан, и от 850 до 1360 для должностных лиц.

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