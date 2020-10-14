Сегодня День защитника Украины: история праздника

14 октября 2020 г. 10:28
Источник: Укринформ
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В среду, 14 октября, в нашей стране отмечают День защитника Украины, который официально установлен Указом Президента от 14 октября 2014 «с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы украинской общественности».

Потребность в таком общегосударственном празднике остро встала после российской оккупации Крыма и начала военных действий на территории Донецкой и Луганской областей.

Дата 14 октября выбрана не случайно: в этот день отмечается христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а в 1999 году установлен и День украинского казачества.

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