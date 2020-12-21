Сегодня - день зимнего солнцестояния

Сегодня, 21 декабря, день зимнего солнцестояния - самый короткий день и самая длинная ночь в году.

В древности, еще до появления христианства, наши предки праздновали в этот день «рождение солнца», или «рождение Коляды» - языческого солнечного божества. С сегодняшнего дня начинали петь колядки - величальные песни украинских хлеборобов. А еще говорили: «Сонце повертає на літо, а зима - на мороз».

Астрономы же это явление объясняют так: во время зимнего солнцестояния в северном полушарии Земли Солнце самое короткое время остается над горизонтом, занимая самую низкую позицию над горизонтом. В моменты солнцестояний Солнце в своем видимом движении по эклиптике больше всего удаляется от небесного экватора и достигает наибольшего наклона, северного либо же южного. 21 и 22 декабря - самые короткие дни в году, а ночь с 21 на 22 - самая длинная.

В таком положении солнечный диск задержится в течение трех дней (откуда и происходит, собственно, название «солнцестояние»), а затем начнет постепенно подниматься над горизонтом, - его «небесный путь» будет увеличиваться, а световой день начнет прибывать. Этот период считается началом астрономической зимы