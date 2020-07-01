Сегодня для украинцев открыты границы 5 стран: список

01 июля 2020 г. 11:28
Источник: РБК-Украина
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По состоянию на сегодня Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория открыли свои границы для Украины. Другие европейские границы пока остаются закрытыми для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации. Об этом написал на своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр также уточнил, при каких условиях можно попасть в вышеупомянутые страны. Например, Хорватия позволяет при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья. Можно полететь в Египет, но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции по возвращении домой, так как в этой стране высокий уровень инцидентности COVID-19. В Черногорию можно попасть, когда отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, и сделанный он в течение последних 48 часов.

В случае улучшения эпидемиологической ситуации, Грузией тоже будет принято решение об открытии границ с Украиной.

Министр отметил, другие страны ЕС пока не открывают границы для украинцев, но каждые две недели будут пересматривать список государств.

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