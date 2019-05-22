Сегодня метрополитен будет работать до часу ночи

Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, будет запрещено с 16:30 22 мая до 00:30 23 мая.

Метрополитен будет работать до 1:00 23 мая. Станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» будут закрыты для входа/выхода пассажиров.

Кроме того, на этот период ряд автобусов изменят маршрут и будут объезжать закрытый участок так:

- №68э и 232: изменят конечную остановку «ст. метро «Метростроителей» и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «ст. метро «Проспект Гагарина»;

- №260э: - ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева» (разворотный круг по ул. Нехаенко возле железнодорожной станции «Балашовка»), высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «ст. м. «Завод им. Малышева»;

- №244э: - пр. Московский - ул. Полевая и далее по маршруту;

- №251э: пр. Московский - ул. Богдана Хмельницкого - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская и далее по маршруту.

Автобусы будут перевозить пассажиров от станций метро до 1:00 23 мая.

Также с 19:00 до 19:30 22 мая и с 00:00 до 00:30 23 мая будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии. Трамваи будут курсировать так:

- трамвай №5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

- трамвай №6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - парк Машиностроителей - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602м/р;

- трамвай №27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново;

в обратном направлении: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский».

Как сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча на стадионе «Металлист» между «Шахтером» и «Динамо».