Сегодня - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Цветы к памятному знаку жертвам нацистских преследований возложили 11 апреля.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, в мероприятии приняли участие представители общественных организаций, ветераны АТО (ООС), духовенство, студенты и представители органов власти.

Отметим, сейчас в Харьковской области проживают 8 бывших узников нацистских концлагерей. Среди них - 94-летний профессор Украинской инженерно-педагогической академии, председатель Харьковского областного совета борцов антифашистского сопротивления, бывших узников фашистских концлагерей Игорь Малицкий.

«К счастью, сегодня никто и представить себе не может, что такое фашистский концлагерь. Это и фабрика смерти, и безумные эксперименты над людьми. У меня после заключения не осталось ни единого зуба – их вырывали без наркоза, а потом пытались вставить назад. Женщины находились там в немыслимых условиях. Поэтому при приближении освободителей мы подняли восстание и с голыми руками шли на вышки и пулеметы», - вспоминает он.

11 апреля - день вхождения американских войск на территорию Бухенвальда - и был принят ООН как дата, когда мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.