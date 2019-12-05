Сегодня – Международный День волонтера

05 декабря 2019 г. 9:00
Источник: УНИАН
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Во всем мире 5 декабря отмечают День волонтера - International Volunteer Day. Украина - единственная страна в мире, где этот день переходит в  День вооруженных сил, который отмечается 6 декабря. 

Волонтерское движение в нашей стране стало популярным, начиная с Революции достоинства и российской оккупации.

Волонтер – в переводе с английского языка означает добровольный помощник. Это люди, которые вполне безвозмездно работают везде, где нужна их помощь: в детских домах, приютах, школах-интернатах, домах престарелых и на войне.

Волонтерство – это не работа, а призвание. Это образ жизни и мышления. Неравнодушие к чужой беде, сопричастность и сопереживание - то, что ведет волонтеров вперед.

Во всем мире 5 декабря отмечают День волонтера. Праздник был учрежден еще в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. В Украине волонтерское движение началось в 90-х годах, а официально его признали 10 декабря 2003 года.

Официально считается, что волонтерское движение берет начало в 20-х годах XX века. После Первой мировой войны, в 1920 во Франции, под Страсбургом, был осуществлен первый волонтерский проект с участием немецкой и французской молодежи, в рамках которого волонтеры восстанавливали разрушенные войной фермы в районе мест наиболее ожесточенных боев между немецкими и французскими войсками. Затем эту эстафету подхватила Индия, и движение распространилось по миру.

Во время Революции Достоинства, российской агрессии на Востоке нашего государства мощное волонтерское движение стало образцом единства украинского общества, его зрелости и самоорганизации. С тех пор волонтеры начали собирать деньги по всему миру на нужды военных, закупать на них медикаменты и оружие и везти все это на передовую. Многие волонтеры впоследствии ушли добровольцами на фронт.

"Волонтер. Это слово прочно вошло в нашу жизнь с 2013 года. Волонтер - тот, кто добровольно, по зову сердца, отдает свою энергию, время, ресурсы и, честно говоря, часть своей жизни ради помощи другим. Начиная с Майдана, волонтеры остаются тем асимметричным ответом, которую не могли предвидеть ни режим Януковича, ни "за поребриком", - говорится в сообщении волонтерской организации «Вернись живым».

Наиболее массовое мероприятие с участием волонтеров в истории Украины - это чемпионат Европы по футболу Евро-2012. В его организации официально участвовали более 12 тысяч волонтеров, 2879 из которых — волонтеры УЕФА. Кстати, среди них был и самый старший волонтер Украины — 78-летний житель Донецка.

 

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