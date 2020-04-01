Сегодня на Харьковщине наступает «сезон тишины»

С 1 апреля наступает «сезон тишины», который направлен на охрану среды обитания, условий размножения, путей миграции животных и определен Законом Украины «О животном мире». Это период, в течение которого запрещается проведение мероприятий, являющихся источником повышенного шума и беспокойства.

В Государственной экологической инспекции Украины дали разъяснение - какая именно продолжительность периода и что же запрещается?

«Сезон тишины» начинается 1 апреля и длится до 15 июня, ведь именно на это время приходится период массового размножения диких животных. Во время «сезона тишины» запрещается пальба, проведение взрывных работ, фейерверков, санитарная вырубка леса, использование моторных маломерных судов, проведение ралли и других соревнований на транспортных средствах.

За нарушение требований по охране среды пребывания и путей миграции, переселения, акклиматизации и скрещивания диких животных статьей 87 Кодекса Украины Об административных правонарушениях предусмотрены следующие санкции:

Нарушение требований по охране среды пребывания и путей миграции, переселения, акклиматизации и скрещивания диких животных влечет наложение штрафа на граждан от 510 до 850 грн и на должностных лиц - 850 - 1190 грн.

Непринятие мер по предотвращению гибели диких животных, ухудшению среды их обитания и условий миграции или добыча диких животных, которые терпят бедствие, влечет за собой наложение штрафа 850 – 1190 грн.