Сегодня на Харьковщине почтили память защитников Украины

29 августа в областном центре и районах состоялись траурные и торжественные мероприятия по случаю Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Участники и ветераны АТО (ООС), харьковские военные, семьи погибших воинов, волонтеры и представители областной и городской власти утром 29 августа собрались возле монумента Защитникам Украины на одноименной площади в Харькове.

«Мы выражаем огромную благодарность всем сыновьям Украины, - обратилась к присутствующим первый заместитель председателя ХОГА Татьяна Егорова-Луценко. - Защищая целостность нашего государства и его суверенитет, вы даете надежду украинцам на то, что у нас будет стабильная и сильная страна. Благодаря вам мы знаем цену свободы. Мы понимаем, что могло бы быть, если бы вы не защищали нашу страну. Я хочу, чтобы все возвращались живыми. Я желаю вам крепкого здоровья. Слава Украине!»

Во время импровизированного митинга украинские воины вспомнили своих погибших побратимов. Участник АТО Михаил Соколов рассказал о Руслане Плоходько, погибшем 2 мая 2014 года - вертолет, который пилотировал Руслан, сбили боевики.

«Руслан стал одним из первых харьковчан, погибших в этой войне. Через пару дней, получив приказ, мы прибыли на место падения вертолета, Руслана и 2-х офицеров уже эвакуировали, а мы выполняли другую задачу. И в этом месте, на обломках, стоял мангал - недоеденное мясо, выпитые бутылки водки. Я на тот момент не знал, кого сбили, но подумал: что же это за нелюди - и такая ярость у меня появилась, - рассказал Михаил Соколов. – Именно, вероятно, тогда дал себе зарок - сколько хватит сил и здоровья, буду защищать нашу землю и уничтожать врага даже на его территории, что успешно делаю до сих пор».

Участники мероприятия возложили цветы к монументу Защитникам Украины и почтили память погибших минутой молчания. Траурное мероприятие ко Дню памяти защитников Украины состоится в 12:00 на Аллее Героев на 18-м городском кладбище.