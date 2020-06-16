Сегодня на улице Большой Гончаровской запрещено движение транспорта

16 июня 2020 г. 10:43

Движение транспорта по ул. Большой Гончаровской, на участке от пер. Симферопольского до ул. Конева, будет запрещено с 10:00 до 18:00 16 июня. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с восстановительными работами на водопроводной магистрали.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: ул. Валерия Петросова, пер. Симферопольскому, пер. Гончаровскому и др.

На время работ автобусы №67е и 238э будут объезжать закрытый участок следующим образом: - ул. Конева - пер. Симферопольский - ул. Большая Панасовская и далее по маршруту. 

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