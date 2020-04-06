Сегодня начала свою работу "Всеукраинская школа онлайн"

Сегодня, 6 апреля, в 10:00 стартовала "Всеукраинская школа онлайн" для учащихся 5-11 классов. В рамках онлайн-школы украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки будут транслировать уроки для школьников. Обучение будет проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина.

"Всеукраинская школа онлайн" содержит уроки 40 учителей из Киева. Их будут транслировать такие каналы:

• 5-й класс – ПлюсПлюс и "112 Украина";

• 6-й класс – ZOOM и NewsOne;

• 7-й класс – ZIK;

• 8-й класс – Индиго и УНИАН;

• 9-й класс – Рада и RU: Культура;

• 10-й класс – RU: Первый;

• 11-й класс – М1.

Напомним, выпускные экзамены в 4 и 9 классах будут отменены вместе с экзаменационным баллом, а учебный год завершится 1 июля. Учебный год для учащихся 11 классов будет зависеть от того, когда будет проведено ЗНО. Оно, как и его пробный этап, состоится в любом случае. Вступительная кампания также может быть отсрочена, она может завершиться в середине октября. МОН подготовит соответствующие изменения в закон.