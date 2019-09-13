Задержанному за изнасилование 12-летней девочки объявили о подозрении

Задержанному 34-летнему харьковчанину утвердили подозрение в совершении изнасилования несовершеннолетней по ч. 4 ст.152 УК Украины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

На данный момент задержанный находится в изоляторе временного содержания.

В течение дня в суд будет направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения.

Как отметили в прокуратуре, представители обвинения будет настаивать на содержании под стражей.

Напомним, 11 сентября около 14.00 12-летняя девочка возвращалась из школы домой. Посреди дороги на нее набросился подозреваемый. Он ударил ее в лицо и затащил в кусты. Затем изнасиловал ребенка и ушел.

Потерпевшая сама добралась домой. Уже там вызвали скорую и полицию.

По предварительным данным, злоумышленник во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

За содеянное задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.