Сегодня проходит судебное заседание по делу Михаила Добкина

В столице проходит судебное заседание по делу депутата Михаила Добкина.

О проведении заседания также сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что заседание проходит в Печерском районном суде Киева, где рассматривается вопрос об избрании депутату меры пресечения.

"Сейчас Печерский суд (на Крестовом переулке) рассматривает вопрос об избрании меры пресечения нардепу Михаилу Добкину", - написала она.

Прокуратура просит суд применить в отношении народного депутата Михаила Добкина меру пресечения в виде ареста, а залог определить в размере не менее 150 млн гривень. Сторона обвинения обосновала это ходатайство опасениями, что Добкин может влиять на ход расследования, передает "Радио Свобода".

Вчера, 14 июля, Генпрокуратура вручила Михаилу Добкину подозрение по статье мошенничества и служебных превышений, об этом он сообщил журналистам после посещения ГПУ.

Как сообщалось, 13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, а также одобрила задержание и арест члена фракции "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Днем ранее регламентный комитет одобрил снятие неприкосновенности с Добкина, но счел "недостаточно мотивированными и обоснованными" представления на его задержание и арест.

