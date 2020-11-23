Сегодня прощаются с Романом Виктюком

23 ноября 2020 г. 13:54
Источник: УНИАН
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Во Львове сегодня прощаются со всемирно известным театральным режиссером Романом Виктюком, который умер на 85-м году жизни. Несмотря на карантин, на похороны пришли сотни львовян.

Гражданская панихида по Роману Виктюку проходит в Первом украинском театре для детей и юношества (бывший Театр юного зрителя), где режиссер начинал свой творческий путь. Впоследствии гроб с телом режиссера перенесут в церковь святого Андрея, где состоится прощание и отпевание. Похоронят метра сцены на Лычаковском кладбище, в семейном склепе.

Среди присутствующих на церемонии прощания - известные львовские актеры, режиссеры, первые лица города и области, а также рядовые горожане, кто знал и уважал творчество Виктюка.

Напомним, 27 октября стало известно, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом, а 17 ноября он умер в России.

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