Сегодня прощаются с Романом Виктюком

Во Львове сегодня прощаются со всемирно известным театральным режиссером Романом Виктюком, который умер на 85-м году жизни. Несмотря на карантин, на похороны пришли сотни львовян.

Гражданская панихида по Роману Виктюку проходит в Первом украинском театре для детей и юношества (бывший Театр юного зрителя), где режиссер начинал свой творческий путь. Впоследствии гроб с телом режиссера перенесут в церковь святого Андрея, где состоится прощание и отпевание. Похоронят метра сцены на Лычаковском кладбище, в семейном склепе.

Среди присутствующих на церемонии прощания - известные львовские актеры, режиссеры, первые лица города и области, а также рядовые горожане, кто знал и уважал творчество Виктюка.

Напомним, 27 октября стало известно, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом, а 17 ноября он умер в России.