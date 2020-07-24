Сегодня семь районов Харькова частично без воды: адреса отключений

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Индустриального района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-в (п. №4, стояк) до 20:00 24.07.20 г.

А также:

Киевский район:

пер. 1-й Лесопарковский, 1 (п. №7), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №5, стояк), ул. Шевченко, 343 (п. №3, стояк) до 20:00 24.07.20 г.

Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20-а (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 107-а (п. №1, стояк) до 20:00 24.07.20 г.

Новобаварский район:

ул. Менделеева, 23/2 (п. №1, стояк) до 17:00 24.07.20 г., ул. Тимирязева, 26-а до 20:00 24.07.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 38-а (п. №5) до 17:00 24.07.20 г., пр. Гагарина, 86 (п. №1, стояк) до 20:00 24.07.20 г.

Холодногорский район:

ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк), ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №4, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 24.07.20 г.

Шевченковский район:

ул. Балакирева, 25, 27 до 20:00 24.07.20 г.