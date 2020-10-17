Сегодня семь районов Харькова частично остались без воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

въезд Шиловский (ч/с), пер. Шиловский (ч/с), ул. Пушкинская, 79/4, 79/5, ул. Академика Павлова, 319 (п. №10, стояк), ул. Академика Проскуры, 3-б (п. №1) до 20:00 17.10.20 г.

А также:

Индустриальный район:

б-р Грицевца, 4 (п. №2, стояк) до 17:00 17.10.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №2, стояк) до 20:00 17.10.20 г.

Основянский район:

наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (стояк) до 20:00 17.10.20 г.

Слободской район:

ул. Садово-Парковая, 2 (п. №6, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 161 (п. №9, стояк) до 20:00 17.10.20 г.

Холодногорский район:

ул. Новочеркасская (ч/с), ул. Старопрудная (ч/с), пер. Старопрудный (ч/с) до 20:00 17.10.20 г.

Шевченковский район:

ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №3) до 20:00 17.10.20 г.