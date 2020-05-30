Сегодня трамвай №8 на несколько часов изменит маршрут движения

Сегодня с 14:00 до 20:00 будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молодой Гвардии до ул. Кошкина. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением технического обследования Балашовского путепровода.

В связи с этим, движение трамвая №8 будет организовано следующим образом: 602 м/р - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова - ул. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

по направлению к разворотному кругу «602 м/р»: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - 602 м/р.