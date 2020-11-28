Сегодня Украина чтит память жертв Голодомора

В Украине сегодня, 28 ноября, отмечают День памяти жертв голодомора. В 16:00 проходит минута молчания, после чего по всей Украине начинается акция "Зажги свечу".

Памятная дата ежегодно приходится на четвертую субботу ноября.

Официально День памяти жертв голодомора отмечается с 1998 года. Первые десять лет церемония в Киеве проходила перед памятным знаком на Михайловский площади. С 2008 года, после открытия Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", церемонию перенесли туда.

В день памяти жертв Голодомора 1932-33 годов, 73% украинцев намерены зажечь свечу в память о погибших от голода.

По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины, в результате Голодомора погибли 3 млн 943 тысяч человек. Историки называют цифры до 7 млн человек.