Сегодня украинцы смогут увидеть Суперлуну

09 марта 2020 г. 15:30
Источник: Укринформ
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Над Украиной 9 марта будет наблюдаться Суперлуние - это астрономическое явление, когда Луна и Земля больше всего сближаются, и поэтому земной спутник визуально становится на несколько процентов больше, чем обычно. Сегодня полнолуние наступит в 19:49.

Полнолуние в марте, которое будет усилено Суперлуной, имеет названия Заячья луна, Луна весеннего равноденствия, Луна прерывания сна, Луна пробуждения, Луна перелома, Луна начала весны. Все эти названия свидетельствуют об одном и том же - о весне и пробуждении сил природы.

Это период, когда все растет и развивается, а потому Луна может помочь в реализации деловых или творческих планов. От Суперлуния в марте и до следующей полной луны в апреле людям следует быть сконцентрированными на раскрытии и использовании своего скрытого потенциала.

Считается, что Луна самая сильная в полнолуние. В полной Луне месяц находится на вершине своей энергии и силы. Эта фаза наиболее подходит для духовных, энергетических практик.

В течение Суперлуния стоит заниматься всем, что связано с обновлением, освобождением, самосовершенствованием и тому подобным. Важно учесть, что три дня до, сутки самого полнолуния и сутки после - это важный энергетический период. В течение нынешнего года Суперлуние украинцы будут наблюдать несколько раз.

 

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