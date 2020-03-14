Сегодня в Черновицкой области ввели чрезвычайное положение

14 марта 2020 г. 10:18
Источник: РБК-Украина
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На всей территории Черновицкой области, начиная с 14 марта, введено чрезвычайную ситуацию в целях борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук. По его словам, ограничительные меры будут действовать с 14 марта по 3 апреля.

"Мы уже имеем второй подтвержденный случай инфекции в нашей области. И теперь это не только на территории города Черновцы, а в одном из районов нашей области. Это побуждает и дает основания нам для того, чтобы ввести с завтрашнего (14 марта - ред.) дня чрезвычайную ситуацию на территории Черновицкой области", - отметил Осадчук.

В связи с чрезвычайной ситуацией в области будут действовать ограничения на работу гипермаркетов, супермаркетов, рынков и торговых центров, за исключением продуктового сектора. Кроме этого с 14 марта ограничено движение маршрутных автобусов по области.

"Мы ограничиваем режим работы, то есть, закрываем работу всех рынков, за исключением лишь продуктовых секторов. Продукты питания должны быть доступны. Все остальные - строительные гипермаркеты, супермаркеты, торговые центры должны также понять, что речь идет о жизни и здоровье людей", - добавил он.

 

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