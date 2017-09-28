Сегодня в Харьков приехал Владимир Гройсман с рабочим визитом.

Визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Харьков начался с осмотра мощностей завода "Турбоатом". Гройсман на этом предприятии впервые, поэтому ему показали паротрубинный, гидротурбинный и лопатковый цеха. Владимир Поздняков работает сверлильщиком на Турбоатоме уже 35 лет, говорит, завод не останавливался ни на день за годы Независимости, у них есть заказы как от отечественных АЭС и ГЭС, так и от зарубежных.

Владимир Поздняков, сверлильщик

Мы делаем рычаг для Днестровской ГЭС. Это рычаг спаривание рычага с накладкой. Когда деталь будет готова? Сегодня в конце смены готова. Она делается согласно чертежам, процесса, поэтапно и нарушать технологию процесс нельзя

Государственная энергетическая компания «Энергоатом» совместно с «Турбоатомом» и компанией Westinghouse Electric Sweden AB положили начало пятилетнему проекту повышения эффективности и производственной мощности действующих энергоблоков украинских атомных станций. Меморандум был подписан в присутствии Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Также были подписаны документы между «Энергоатомом» и«Турбоатом» относительно поставок оборудования для атомных станций Украины на 5-летний период на сумму около 100 млн долларов и договор между «Донбассэнерго» и ПАО «Турбоатом» относительно поставок турбины мощностью 330 МВт для реконструкции блока Славянской ТЭС на сумму 317 млн. гривен. Комментируя подписание документов, глава правительства был явно доволен:

Владимир Гройсман, Премьер-министр Украины

Загальна сума контрактів 5,5 мильярдів гривень. Це означає, що найближчі роки підприємства будуть завантажені роботою, близько 15 тисяч людей будуть отримувати заробітну плату, а в цьому циклі будуть задіяні понад 10 підприємств України. Ми прогнозуємо на 2018 рік зростання економіки порядка 3 відсотків.

Участники совещания, а среди них были члены правительства и руководители крупнейших промышленных предприятий страны, подчеркивали, что Украина это не только страна аграриев. Сельское хозяйство составляет значительную долю экономики, однако имея предприятия наподобие «Турбоатома» или «Электротяжмаша» нужно думать как их развивать и продвигать их продукцию:

Владимир Гройсман, Премьер-министр Украины

Експорт українських товарів зростає, це означає, що ми виходимо на нові ринки, і нам потрібно підтримати сьогодні розвиток промисловості. Ми говорили, що ми маємо зробити – в першу чергу створити умови для модернізації, щоб з`являлись нове устаткування й нові технології і фактично є інструмент, як ми можемо це зробити, і ми спробуємо це зробити в 2018 році в рамках бюджетного процесу.

В ходе дискуссии промышленники высказали несколько предложений, которые могли бы стимулировать развитие. Гройсман обещал их поддержать.

