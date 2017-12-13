Сегодня в Харькове будут продлевать меру пресечения водителям смертельного ДТП на Сумской

Сегодня в Киевском районном суде проходит судебное заседание о мере продлении меры пресечения водителям кровавого ДТП, которое произошло 18 октября на Сумской в Харькове, Алене Зайцевой и Геннадию Дронову.

Как сообщает собственный корреспондент АТН, Зайцеву уже доставили в суд.

Также приехали следователь Волков, адвокат Зайцевой - Юлия Козырь, представители прокуратуры.

Зайцеву приведи в зал, она плачет. Также приехала мать Зайцевой.

Родители потерпевших Берченко присутствуют на заседании, плачут после того как увидели Зайцеву.

Напомним, 18 октября в Харькове на Сумской произошло страшное ДТП, в котором погибли 6 человек и 5 пострадали.