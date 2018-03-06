Сегодня в Киевском суде продолжится суд по делу о смертельном ДТП на Сумской

06 марта 2018 г. 10:45
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Сегодня в Харькове в Киевском районном суде   состоится судебное заседание по делу  по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова о смертельном ДТП на Сумской, которое произошло 18 октября прошлого года, в котором погибли 6 человек и 5 пострадали.

В прошлый раз свои показания дали шесть пострадавших: пострадавшие, которые  находятся на лечении или реабилитации,  и родственники погибших в результате дтп.

Сегодня в заседании  планируется заслушать показания остальных потерпевших, а именно: родных погибших Натальи Умаевой, Александра Евтеева, Дианы Берченко и Оксану Евтееву, которая в аварии потеряла мужа и родную сестру, а сама осталась инвалидом.

 

 

 

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