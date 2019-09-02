 

Сегодня в школу пошли 25 тысяч первоклассников - ОГА

02 сентября 2019 г. 12:24
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2 сентября в учебных заведениях Харькова и области начался новый учебный год.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

«Сегодня более 500 тысяч студентов и школьников, среди которых - 25 тысяч первоклассников, начинают обучение в Харьковской. Хочу пожелать всем им успехов и интересных уроков», - отметила губернатор Юлия Светличная.

Она также рассказала, как в регионе готовились к учебному году. В частности, в 200 учреждениях были проведены капитальные ремонты, закуплено новое компьютерное оборудование.  К сети Интернет подключены все учреждения общего среднего образования.

Кроме того, в этом году запланировано приобрести 20 школьных автобусов, из них 12 автобусов, оборудованных специальными местами для детей с особыми образовательными потребностями. Сегодня за средства районных бюджетов приобретены уже 6 автобусов.

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