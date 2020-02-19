Сегодня в Украине День Государственного Герба

Сегодня, 19 февраля, Украина отмечает День Государственного Герба. В этот день в 1992 году Верховная Рада Украины утвердила тризуб в качестве малого герба Украины, считая его главным элементом Большого Государственного Герба Украины.

Открытый конкурс по созданию проекта Государственного Герба Украины, согласно постановлению Верховной Рады, был объявлен 24 июня 1991 года (т.е. еще при существовании СССР). Под эгидой Комиссии по вопросам культуры и духовного возрождения ВР была создана рабочая группа-жюри из депутатов, историков, искусствоведов, музейных работников. 4 октября 1991 года экспертная группа подвела итоги конкурса. Для участия в нем поступило более 200 работ (все они сегодня хранятся в Центральном государственном архиве органов центральной власти и управления).

Важно, что 192 из них содержали изображение тризуба в разных контекстах. Победил в конкурсе проект историка-геральдиста Андрея Гречило и художника Ивана Турецкого. По мнению Гречило, тризуб в графической традиции периода правления великого князя Владимира был принят не случайно, поскольку «именно при князе Владимире все этнические украинские земли были объединены в одном государстве.

В 1918 году тризуб также был выбран гербом УНР как символ соборности украинских земель. Такой герб имеет идею обновления традиции государственности».

Сейчас Большой Государственный Герб Украины еще не утвержден.