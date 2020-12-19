Сегодня в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения

Кабмин утвердил перечень новых ограничений для борьбы с распространением коронавируса. Они вводятся по всей территории страны с 19 декабря в дополнение к существующим карантинным запретам "оранжевой" зоны.

Срок действия ограничений охватывает период празднования Нового года и Рождества. Таким образом, согласно решению правительства, на это время запрещается проведение праздничных мероприятий и банкетов в заведениях общепита, существенно ограничиваются массовые и религиозные мероприятия.

Исключением является новогодняя ночь - с 31 декабря на 1 января рестораны и кафе смогут работать до 01:00.

Дополнительные ограничения

запрещаются массовые мероприятия в образовательных учреждениях (концерты, спектакли, праздничные выступления) в присутствии посетителей и с участием детей из более чем одной группы/класса;

под запретом публичные события, банкеты, мастер-классы, праздничные мероприятия в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания;

ограничивается прием посетителей в музеях и других заведениях культуры - не более 1 человека на 10 кв.м;

запрещена работа заведений общепита с 23:00 до 07:00 (исключение - заказы на вынос, доставка). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00;

ограничивается проведение религиозных мероприятий: в помещениях - не более 1 человека на 5 кв. м; на открытом воздухе обязательно соблюдение дистанции 1,5 м между присутствующими.

Наряду с новыми запретами с 19 декабря будут действовать и ограничения "оранжевой" зоны, в частности, нахождение в общественных местах и транспорте без маски, отсутствие документов.

Также запрещается работа развлекательных заведений (дискотек, ночных клубов, заведений общепита с организацией досуга), размещение за одним столиком в кафе, ресторанах более 4 совершеннолетних, несоблюдение расстояния 2 метров между столами.

К текущим ограничениям "оранжевой" зоны относится запрет на проведение плановых госпитализаций, посещение учреждений соцзащиты, в которых проживают лица преклонного возраста, инвалиды, ветераны военных действий.