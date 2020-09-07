Сегодня вступает в силу новое карантинное зонирование: кто попал в "красную" зону?

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС установила с 7 сентября новое деление регионов по уровням эпидемической опасности COVID-19. Об этом сообщается со ссылкой на Минздрав.
"Красный" уровень установлен в 29 административно-территориальных единицах, "оранжевый" - в 89, "желтый" - в 139.
В частности, принято решение установить с 00:00 7 сентября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в таких городах и районах:
Городенковский район Ивано-Франковской области, который уже почти две недели находится на "красном" уровне, с 7 сентября переходит на "оранжевый" в связи с улучшением эпидемической ситуации.
Отмечается, что установление уровней происходит с учетом эпидемической ситуации в каждой административно-территориальной единице, а именно учитывается количество новых случаев на 100 000 населения за 14 дней.