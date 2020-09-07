Сегодня вступает в силу новое карантинное зонирование: кто попал в "красную" зону?

07 сентября 2020 г. 10:31
Источник: Укринформ
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Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС установила с 7 сентября новое деление регионов по уровням эпидемической опасности COVID-19. Об этом сообщается со ссылкой на Минздрав.

"Красный" уровень установлен в 29 административно-территориальных единицах, "оранжевый" - в 89, "желтый" - в 139.

В частности, принято решение установить с 00:00 7 сентября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в таких городах и районах:

  • г. Ивано-Франковск, г. Коломыя, г. Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • г. Беляевка и г. Измаил, а также Болградской район Одесской области;
  • г. Дубно и Костопольский район Ривненской области;
  • г. Тернополь, г. Бережаны., г. Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы Тернопольской области;
  • Великобурлукский район Харьковской области;
  • г. Черновцы и Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий, Сторожинецкий районы Черновицкой области;
  • Бобровицкий район Черниговской области.

Городенковский район Ивано-Франковской области, который уже почти две недели находится на "красном" уровне, с 7 сентября переходит на "оранжевый" в связи с улучшением эпидемической ситуации.

Отмечается, что установление уровней происходит с учетом эпидемической ситуации в каждой административно-территориальной единице, а именно учитывается количество новых случаев на 100 000 населения за 14 дней.

 

 

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