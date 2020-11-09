Сегодня вступили в силу обновленные зоны карантина

В Украине вступили в действие новые зоны адаптивного карантина. В "красной" зоне находятся 13 областных центров. Соответствующее решение накануне приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Красная зона"

В эту зону вошли: Харьков, Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Хмельницкий, Краматорск, Черновцы, Чернигов.

Разрешено продление работы общественного транспорта, ТРЦ и магазинов в Харьковской, Ивано-Франковской, Полтавской, Николаевской и Хмельницкой областях можно работать школам, колледжам, вузам.

В Харьковской, Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях продолжают работать заведения общественного питания.

"Оранжевая зона"

В эту зону вошли все другие регионы.

Запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря.

Запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

В "желтую" и "зеленую" зоны не вошел ни один регион. Однако в остальных областных центрах действуют также ограничения для этих зон.