Сегодня вступили в силу обновленные зоны карантина

09 ноября 2020 г. 10:26
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

В Украине вступили в действие новые зоны адаптивного карантина. В "красной" зоне находятся 13 областных центров. Соответствующее решение накануне приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Красная зона"

В эту зону вошли: Харьков, Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Хмельницкий, Краматорск, Черновцы, Чернигов.

Разрешено продление работы общественного транспорта, ТРЦ и магазинов в Харьковской, Ивано-Франковской, Полтавской, Николаевской и Хмельницкой областях можно работать школам, колледжам, вузам.

В Харьковской, Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях продолжают работать заведения общественного питания.

"Оранжевая зона"

В эту зону вошли все другие регионы.

Запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря.

Запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

В "желтую" и "зеленую" зоны не вошел ни один регион. Однако в остальных областных центрах действуют также ограничения для этих зон.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53