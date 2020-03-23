Семь аппаратов ИВЛ, маски и защитные костюмы для медиков - как в 13 больнице работают в условиях сложной эпидситуации

Мы оснащены семью аппаратами, вот два в этой палате, возле каждой палаты у нас находится аппарат ИВЛ, для искусственной вентиляции легких.

Заведующая отделением анестезии с платами интенсивной терапии 13 городской больницы - Наталья Сазонова, показывает, что в ее владениях есть вся необходимая техника. И она в рабочем состоянии. Сюда не будут везти пациентов с вирусом, отмечает врач, здесь, в случае необходимости, будут лечить больных с осложнениями, которые может вызвать вирус COVID - 19.

Наталья Сазонова, заведующая отделением анестезиологии с платами интенсивной терапии 13 больницы Харькова:

Мы вторичное звено, мы не сталкиваемся с инфекцией, мы лечим уже осложнения острых респираторных вирусных инфекций, это пневмонии чаще всего или обострения заболеваний легких, мы готовы – мы оказываем помощь на ургент, у нас есть все медикаменты.

В отделении сейчас есть свободные койки, медики готовы принимать пациентов в полном объеме. Если больной поступит с подозрением на вирус, медперсонал имеет средства защиты - говорит завотделением, сейчас в наличии 10 комплектов, но на складе есть еще:

Наталья Сазонова, заведующая отделением анестезиологии с платами интенсивной терапии 13 больницы Харькова:

Если мы выявляем подозрение на вирусную инфекцию, скажем так, то персонал защищен. У нас есть очки, у нас есть комбинезоны защитные, то есть комплекты, у нас есть маски, перчатки, и бахилы длинные, то есть в комплект входит полностью костюм.

Пенсионер Владимир Соляник попал в реанимацию с двусторонней пневмонией. Говорит, состояние было очень тяжелым, но через несколько дней его стабилизировали:

Владимир Соляник, пациент:

Когда привезли сюда, то я был вообще никакой, то есть память чуть-чуть была у меня , но не до такой степени, чтобы соображать, что со мной происходило.

Тест-систему на выявление коронавируса Владимиру Солянику не сделали, их появления еще ждут в Харькове. Главный врач больницы №13 - Алла Бобейко уверена, что они скоро прибудут в город. Медик хочет подчеркнуть, всем больным тесты делать не будут, только тем, кому потребуется по медицинским показаниям:

Алла Бобейко, главный врач Харьковской ГКБ №13:

Ну не бегите, и не ищите, и не стремитесь сделать это - тест надо делать тогда, когда проявляется симптоматика, которая проявляется высокой температурой, сухим кашлем, слабостью и затрудненным дыханием и присутствием какой-то истории. Возвратились из-за рубежа, были в контакте с теми, кто возвратился из-за рубежа.

Кроме 13-й, новые аппараты искусственной вентиляции легких получили 17-я 18-я больницы, больница скорой и неотложной помощи, а также городской перинатальный центр. Всего по словам Светланы Горбуновои-Рубан, в Харькове 163 аппарата ИВЛ и все они в рабочем состоянии. Накануне, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям городские власти Харькова приняли решение о выделении еще 40 миллионов гривен на покупку 20 новых аппаратов ИВЛ, которые в кратчайшие сроки должны быть доставлены в город.