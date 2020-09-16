Семь районов Харькова частично без воды: список адресов

16 сентября 2020 г. 9:56
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Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  
 
ул. Академика Проскуры, 5 (п. №3-4), ул. Героев Труда, 4-г (п. №4, стояк) до 20:00 17.09.20 г.
 
А также:
 
Московский район: 
пр. Московский, 85, 89, ул. Леся Сердюка, 4 (п. №8, стояк) до 20:00 16.09.20 г.
 
Новобаварский район: 
пр. Любови Малой (Постышева), 16 (п. №2-3), ул. Академика Богомольца, 33 (п. №1, стояк) до 20:00 16.09.20 г.
 
Основянский район: 
ул. Достоевского, 2 (п. №2), 22-в (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 38-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 16.09.20 г.
 
Слободской район: 
ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 16.09.20 г.
 
Холодногорский район: 
ул. Старопрудная, 8 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 16.09.20 г.
 
Шевченковский район: 
ул. Тобольская, 33, ул. Ахсарова, 15 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 43 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 67-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №4, стояк) до 20:00 16.09.20 г.

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