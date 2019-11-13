Семейство летучих мышей оказалось замурованным в новостройке. Как волонтеры спасали рукокрылых

Летучие мыши устроили настоящую колонию в щелях высотки в центре города. Поэтому, для того, чтобы избавиться от нежелательных соседей, несколько дней назад ее жители решили “залепить” монтажной пеной небольшое отверстие в стене дома, которым пользуются ночные создания.

Однако это не только не помогло, но и ухудшило положение дел.

Хосейн Эмдегалам, житель дома, в котором поселились летучие мыши

Они с утра там, они, когда чувствуют, что там никого нет, когда тихо - они начинают песни петь, а как подойдешь, они начинают затихать

Высотки рукокрылые выбирают по аналогии к скалам - здесь собирались переждать зиму. Однако из-за теплой осени пока все еще не могут уснуть. Оказались замурованными, без кислорода, доступа к воде и пище. В ловушке оказались не меньше тысячи летучих мышей, говорят волонтеры.

Алёна Прилуцкая, соучредитель Центра реабилитации рукокрылых Фельдман Экопарк

Зазвичай без їжі, без води вони можуть прожити близько 5-7 днів. Тобто, пити тваринам треба, це ссавці - вони потребують води. Зараз вони кричать, чути звуки, це сонні звуки кажанів

Основная ошибка, которую допустили жители высотки, это “запенили” щель. Этого делать осенью и зимой нельзя. Лучше было бы воспользоваться подручными предметами - пластиковой бутылкой или маленькими дощечками, которые не навредили бы животным, говорят волонтеры.

На вход, на то место, где летучие мыши вылетают, поместить что-то легкое. Вот такой пластмассовой материал, и тогда животное, вылетая из него, отодвигает его - вылетит наружу

Ищут замурованных летучих мышей в щелях с помощью специального устройства. Скорее всего, говорят волонтеры, здесь разместилась колония рукокрылых достаточно распространенного вида - рыжая вечерница. Все они занесены в Красную книгу Украины. Самки рожают одного или двух детенышей только раз в год.

Виталий Гуков, сотрудник Центра реабилитации рукокрылых Фельдман Экопарк

Это эндоскоп промышленный. Обычно его используют строители или сантехники, а мы его используем, чтобы посмотреть в щели летучих мышей

“Запененная” щель находится на уровне десятого этажа, чтобы добраться до нее специалисты задействовали автовышку. Эта операция по спасению - самая масштабная за все время работы центра.

Антон Влащенко, руководитель Центра реабилитации рукокрылых Фельдман Экопарк

Сегодня мы сделаем наш первый шаг, мы обследуем это здание, мы посмотрим, что там происходит, мы откроем эту трещину, которая была “запенена”, дадим возможность животным выйти, и посмотрим , действительно ли здесь обитает целая колония летучих мышей

На спасательную операцию по спасению летучих мышей накануне волонтеры потратили три часа. Говорят, их в щели действительно оказалась целая колония. Некоторые из них уже были изможденными. Теперь перезимовать они смогут в безопасности.

Антон Влащенко, руководитель Центра реабилитации рукокрылых Фельдман Экопарк

Мы раскрыли эту пену, мы раскрыли эту мастику, которая там была сверху. Мы оставили им выход, но, при этом, мы поместили там кусочек ткани, который не позволит животным снаружи им туда залететь

6 самок летучих мышей, которые попали на свободу, пока находятся в Центре реабилитации рукокрылых Фельдман Экопарка. Некоторое время специалисты будут следить за их состоянием. Уже окольцевали, взвесили и накормили.

Одной капельки ей достаточно…

После проверки состояния здоровья летучих мышей в мешочках поместят в специальный холодильник. Там в комфортных условиях они смогут переждать зиму и весной вернутся в привычную среду обитания.