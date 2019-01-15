Семья 15-летнего погибшего в результате ДТП полтавчанина требует перенести расследование в Харьков

15 января через адвоката от семьи 15-летнего Артема Левченко, скончавшегося 7 января в результате ДТП, поступило ходатайство.
В нем указано, что семья погибшего парня хочет изменить подследственность расследования дела, то есть передать материалы дела с полтавской прокуратуры в прокуратуру Харьковской области.
Потому что, по их словам, в Полтаве ничего не расследуют.
Напомним, 6 ноября в центре Полтавы сбили подростка.
Авария произошла на кругу напротив Малой академии искусств.
Свидетелей самого столкновения нет.
Два месяца парень был в коме, а 7 января скончался.
С Артемом Левченко попрощались 9 января в Свято-Успенском соборе.
В тот же день Наталье Саенко, водителю внедорожника марки «Мерседес», которая сбила подростка в центре города, была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца.