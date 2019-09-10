 

Сенцов и Кольченко дали первую пресс-конференцию после освобождения (видео)

10 сентября 2019 г. 12:30
Источник: УНИАН
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Украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко дают первую после освобождения пресс-конференцию. Трансляцию ведет Радио Свобода. На мероприятие, по данным агентства, зарегистрировались почти 400 журналистов.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Самолет с украинскими пленными приземлился в столичном аэропорту "Борисполь", где его ждали родные и близкие, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский. Среди украинцев, вернувшихся домой – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные русскими в Керченском проливе и другие.

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