Сенцову не дали выступить на церемонии вручения Премии Европейской киноакадемии

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов побывал на 32 церемонии вручения Премии Европейской киноакадемии European Film Awards в Берлине. По его словам, ему не дали выступить со сцены.

«Сидеть в одном ряду со всеми этими людьми: Бинош, Херцогом, Холланд, Вендерсом, Альмадоваром, Павликовским было большой честью для меня. И когда меня позвали на сцену и все эти легенды кино встали и начали хлопать, то это был очень удивительный момент. Правда, мне почему-то не дали выступить: либо опасаясь моего неидеального английского, либо политических тем, без которых я бы не обошелся», – написал режиссер в Facebook.

В дальнейшем режиссер узнал, что вечеринка после церемонии будет проходить в ресторане «Москва».

«Конечно я туда не пошел – мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы, и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов», – отметил украинец.